ТОРГУЕТЕ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ?

Вам вернут до 500 тыс. рублей на оплату услуг электронных торговых площадок.

С 14 по 25 октября 2024 г. управление экономического развития Липецкой области принимает документы на получение субсидии на возмещение до 50% затрат на маркетплейсах.

Торговая площадка не важна! Главное – быть действующим поставщиком, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории региона.

Документы принимаем по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д 8, каб. 206, центр «Мой бизнес».

Консультации по телефону: (4742)22-09-19

Субсидия предоставляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробнее об условиях получения – на сайте центра «Мой бизнес» https://clck.ru/362rgm