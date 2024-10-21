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Малый бизнес

ТОРГУЕТЕ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ?

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Вам вернут до 500 тыс. рублей на оплату услуг электронных торговых площадок. 

 С 14 по 25 октября 2024 г. управление экономического развития Липецкой области принимает документы на получение субсидии на возмещение до 50% затрат на маркетплейсах.

 Торговая площадка не важна! Главное – быть действующим поставщиком, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории региона.

 Документы принимаем по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д 8, каб. 206, центр «Мой бизнес».

Консультации по телефону: (4742)22-09-19

 Субсидия предоставляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 Подробнее об условиях получения – на сайте центра «Мой бизнес» https://clck.ru/362rgm

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