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Общество

Что такое социальный контракт и как его получить?

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Соцконтракт — соглашение о материальной помощи между малоимущим гражданином и государством. Такой договор заключают органы социальной защиты с человеком, который оказался в сложной финансовой ситуации.

Социальный контракт можно потратить, в том, числе и на открытие собственного бизнеса. С начала 2024 года в Ельце заключено 111 контрактов на создание собственного дела. Виды деятельности самые разнообразные: услуги в сфере красоты, строительство и ремонты помещений, изготовление мебели, репетиторство, автосервис, сельское хозяйство, производство кондитерских изделий, пошив одежды, фотоуслуги, изготовление ароматических свечей и многое другое.

Обратиться за соцкнтрактом могут малоимущие граждане, т.е. те, чей  доход на каждого члена его семьи не превышает 12 826 рублей.

Более подробную информацию можно получить в Центре «Мой бизнес», тел. +7(47467)9-08-01. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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