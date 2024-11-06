Есть проблемы по ведению бизнеса? Обращайтесь к бизнес-куратору!

В Липецкой области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется уникальный способ поддержки предпринимателей — проект «Бизнес-куратор».

Бизнес-куратор фиксирует проблему, с которой обратился бизнес, и следит за тем, чтобы вопрос был решен. Он также организует взаимодействие с органами власти, надзорными органами и общественными объединениями.

Предпринимателям городского округа город Елец готова помочь заместитель главы администрации городского округа город Елец Печерских Мария Владимировна.

В 2023 года бизнес-куратору города Ельца поступило 58 обращений. Все из них исполнены.

В списке решенных проблем такие, как:

— освобождение прилегающей к магазину территории от строительных материалов, оставшихся после ремонта дороги;

— изменение расписания автобусов для доставки сотрудников к месту работы;

— помощь по участию в ярмарке;

— перенос НТО;

— помощь в размещении информации о проведении экскурсии на официальном сайте администрации городского округа город Елец;

— изменение проекта реконструкции площади Ленина для включения в него места парковки перед гостиницей;

— помощь в получении разрешении на подведение газа для отопления производственного помещений;

— решение вопроса о перерегистрации организации;

— содействие в подготовке документов для решения вопроса о снижении кадастровой стоимости;

— предоставления места для организации автомобильной стоянки для работников организации;

— содействие в поиске арендаторов, рынков сбыта и многое другое.

По любому вопросу своего бизнеса предприниматель может обратиться к куратору лично

— через сайт центра «Мой бизнес»

https://мойбизнес48.рф/services/business-kurator/

— по телефону:+7 47467 5 99 54

— записаться на личный прием по адресу г. Елец, ул. К.Маркса, 15, каб. 26 (предварительная запись по тел. (+7 47467 59978).

В личном кабинете можно отследить статус своего обращения и оценить решение вопроса.