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Уборка сахарной свёклы в регионе подходит к завершению

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Все шесть сахарных заводов Липецкой области активно работают, перерабатывая свеклу нового урожая. В этом году корнеплоды порадовали своей сахаристостью: по данным Союза сахаропроизводителей России, на 1 ноября она составляла 19,22%. Это второй по величине показатель в стране.

Из одинакового количества свёклы — 3,2 миллиона тонн — в текущем сезоне было произведено на 54 тысячи тонн больше сахара — 504,5 тысячи тонн. Переработка сладкого корнеплода продолжается.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, по производству сахара Липецкая область продолжает удерживать второе место в стране. По сахаристости и выходу сахара регион входит в топ-5 российских регионов. На этой неделе липецкие аграрии преодолели планку в 4 млн тонн сахарной свёклы. Сладкий корнеплод осталось выкопать менее чем с двух тысяч гектаров.

«Уборка сахарной свёклы в регионе подходит к завершению. На финишной прямой мы видим неплохие результаты работы наших аграриев. Липецкая область – в лидерах по показателям этой технической культуры и производству сахара»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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