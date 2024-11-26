В Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина сегодня состоялось открытие фотовыставки под названием «Гордость Матери».

На выставке представлено девять фотографий, на которых запечатлены матери и их сыновья, которые в настоящее время защищают или защищали нашу страну. Это уже второй подобный проект, организованный Библиотеками Липецка и Филиалом фонда «Защитники Отечества» по Липецкой области.

В честь Дня матери в библиотеке прозвучали слова благодарности, песни и стихи в адрес самых дорогих людей на земле.

Выставка будет передвижной. С 22 ноября 2024 до 9 декабря 2024 посмотреть на фото можно в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина, а с 9 декабря и до конца декабря — в Библиотечно-информационном центре имени Петра Ивановича Бартенева.

«У наших героев и мамы — герои. Эти женщины воспитали наших защитников. Настоящих мужчин, которые прямо сейчас идут в бой и защищают нашу страну. Обязательно сходите на эту выставку, возьмите своих детей. Чтобы показать им, какие они — наши герои», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.