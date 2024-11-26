Стартовал второй сезон Мультиспортивной детской лиги. Первый этап — сдача ГТО — прошёл сегодня, 23 ноября, во Дворце спорта «Звездный» в Липецке.

В Мультлиге 2.0 примут участие 1000 детей не только из Липецка, но и из близлежащих районов. Возрастной ценз стал ниже: теперь в соревнованиях могут участвовать дети с пяти лет. Как и в прошлом сезоне, в Мультлиге будет 11 спортивных этапов.

Второй сезон Мультиспортивной семейной лиги начнётся 12 июня. Он будет включать три этапа: триатлон, лёгкую атлетику и спортивное ориентирование.

«Мультилига — это больше, чем спорт и соревнования. Это про единство, про то, как родители и дети находят общие интересы, как семьи знакомятся, общаются и становятся ближе друг к другу», — прокомментировал спортивное событие в своём телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.