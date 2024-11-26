Фестиваль «Доброе сало» вновь подтвердил статус визитной карточки Добровского округа, собрав более 7000 ценителей традиционной кухни и народного искусства. Главным продуктом мероприятия стало сало, вокруг которого развернулась насыщенная программа с тематическими выставками, дегустациями и культурными представлениями.

В этом году семнадцать сельских поселений Добровского округа представили зрителям свои уникальные рецепты засолки сала. На ярмарке можно было купить не только понравившееся сало, но и все необходимые ингредиенты для его приготовления. Демонстрация кулинарного искусства сопровождалась выставками ремесел и изделий местных умельцев.

В течение всего дня звучали народные песни и весёлые куплеты в исполнении талантливых артистов из фольклорных коллективов округа и областных вокальных ансамблей.

Прошли яркие конкурсы на лучшую частушку о сале, на самый красивый самовар и бутерброд с салом. Для детей и молодёжи были организованы игры и развлечения.

Фестиваль стал местом, где можно было увидеть народные костюмы, а также приобрести тематические сувениры и подарки. Школьные молодёжные компании представили свои работы на выставке-продаже.

«Фестиваль показал свою важность как гастрономического и культурного события, приобщающего гостей к богатым традициям и культуре добровской земли и Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.