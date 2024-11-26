Три проекта Липецкой области получат премии по итогам конкурса инициатив родительских сообществ. В списке победителей – две школы Липецка и одна – сельская. Так, 1 млн рублей получит родительский комитет школы №25 Липецка на воплощение идеи под названием «Книги и креатив: социокультурное пространство для семьи». Школьная библиотека превратится в развивающее пространство, где учащиеся и их родители смогут участвовать в различных мероприятиях: мастер-классах, творческих встречах, книжных клубах, лекциях и выставках. Основной акцент будет сделан на развитие читательской культуры, творческих навыков и семейного взаимодействия.

Ещё двое участников получат по 500 тысяч рублей.

В школе № 51 Липецка реализуется проект «Кукольная история или хоровод традиций». Родители вместе с детьми будут создавать традиционные тряпичные куклы. В процессе рукоделия дети познакомятся с национальными особенностями и историей народов России.

После изготовления куклы-обереги будут переданы бойцам специальной военной операции в рамках гуманитарной помощи.

В школе № 2 села Каликино Добровского района состоится парад добровольческих инициатив «ДоброДел». Мероприятия, такие как акции, ярмарки и мастер-классы, будут направлены на поддержку боевого духа солдат.

Конкурс инициатив родительских комитетов организован обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Всего по итогам конкурса денежные премии на воплощение своих идей получат 200 родительских комитетов из 78 субъектов РФ. «Замечательно, когда родители не остаются в стороне от школьных дел и вместе с учителями реализуют воспитательные и общественно полезные проекты. Это способствует сплочению семьи, формированию таких ценностей как, единство, взаимоподдержка. При этом большинство инициатив, реализуемых родительской общественностью региона, имеют патриотическую направленность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.