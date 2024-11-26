Более 100 учителей изучили применение цифровых технологий и инструментов на своих уроках. Занятия для педагогов проходили в Детском технопарке «Кванториум» — структурном подразделении Института развития образования Липецкой области.

Семинар-практикум для учителей проводили Анна Босова и Никита Аквилянов, соавторы учебно-методического комплекса «Информатика». Спикеры рассказали о применении искусственного интеллекта и нейросетей при обучении информатике. Обсуждались на встрече и современные методики подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и Всероссийским проверочным работам.

Никита Аквилянов также поделился опытом использования моделей «1С: Математического конструктора» на уроках физики, астрономии, информатики, алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики.

Учителя из Липецка познакомились с коллекцией цифровых образовательных материалов по математике для учеников 5–11 классов. Они узнали о «Динамической математике. Поурочных разработках», которые позволяют любому учителю математики провести урок с использованием моделей «1С: Математического конструктора» без предварительной подготовки.

«В нашу сверхтехнологичную эпоху учителя должны внедрять в обучение новейшие методики. Обогатить свой профессиональный арсенал в том числе помогают и такие курсы, которые помогают педагогам стать лучшими наставниками для наших учеников. Новые подходы помогают заинтересовать детей и повысить их мотивацию к изучению предмета», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.