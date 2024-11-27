Постановление администрации городского округа город Елец от 26.11.2024 №2047 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа город Елец от 04.09.2024 №1449 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей» (с изменением от 19.09.2024 № 1592)»