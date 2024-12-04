Стартует образовательный онлайн-трек для женщин «ПредприниМАМА»

АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель» запускает образовательный онлайн-трек «ПредприниМАМА». Его участницы смогут получить знания по основам ведения бизнеса, а также по запуску своего дела в определенных нишах. География проекта – вся Россия.

Принять участие в обучении смогут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете, у которых уже есть бизнес-идея или проект на начальной стадии развития. Экспертами онлайн-трека станут региональные тренеры программы «Мама-предприниматель», а также представители партнеров проекта – маркетплейса «Мегамаркет» (титульного партнера), ФАБА «Платинум», маркетплейса «Ярмарка Мастеров – Livemaster», сообщества PRO Женщин. Обучение будет проходить на платформе Distant Global. Участие в онлайн-треке бесплатное.

«Для удобства участниц обучение будет проходить в асинхронном формате – пройти уроки, изучить дополнительные материалы можно будет в любое время. Также будут проведены дополнительные вебинары и онлайн-встречи по различным аспектам ведения бизнеса. Доступ к курсу сохранится до февраля 2025 года», — сообщил председатель правления АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» Лев Кузнецов.

Подать заявку на участие в онлайн-треке можно на сайте предпринимама.рф до 10 декабря.

Организатор: АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

При поддержке: Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель».