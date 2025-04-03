ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ

заключается в письменной форме

составляется в двух экземплярах

один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе

В трудовом договоре указываются:

условия оплаты труда (не ниже уровня МРОТ)

режим рабочего времени

условия труда на рабочем месте

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя

Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу.

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должны быть равны условиям заключенного трудового договора

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Зарегистрированные пользователи портала Госуслуг могут получить сведения о своей трудовой деятельности в Личном кабинете портала или на официальном сайте СФР