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Малый бизнес

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ

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  • заключается в письменной форме
  • составляется в двух экземплярах
  • один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе

В трудовом договоре указываются:

  • условия оплаты труда (не ниже уровня МРОТ)
  • режим рабочего времени
  • условия труда на рабочем месте

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя

Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу.

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должны быть равны условиям заключенного трудового договора

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Зарегистрированные пользователи портала Госуслуг могут получить сведения о своей трудовой деятельности в Личном кабинете портала  или на официальном сайте СФР

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