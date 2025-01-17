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Малый бизнес

Первые выпускницы онлайн-трека «ПредприниМАМА» получили сертификаты об успешном прохождении обучения

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Участницами онлайн-трека «ПредприниМАМА» стали более 5 тыс. женщин, желающих в ближайшее время запустить свой бизнес. Несмотря на то что доступ к урокам у участниц сохранится до февраля, 5% из них уже успешно прошли обучение.

Онлайн-трек «ПредприниМАМА» — новая программа по поддержке женского предпринимательства. Она была создана как отдельный трек программы «Мама-предприниматель» для расширения возможностей участия женщин в обучении, получения необходимых знаний для успешного старта в бизнесе.

Организатор — АНО «Национальное агентство „Мой бизнес“» при поддержке Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель».

В базовом блоке программы участницы изучают основы предпринимательства: прорабатывают бизнес-идеи, анализируют финансы, изучают условия налоговых режимов, определяют клиентские группы, ищут каналы коммуникации с потенциальной аудиторией, учатся совершать первые продажи. По итогам прохождения курса женщины получают сертификат.

Кроме этого, они могут пройти дополнительные тематические треки: по запуску своего бизнеса на маркетплейсе, по созданию бухгалтерского бизнеса, по открытию креативного бизнеса, а также по развитию лидерских качеств.

Посмотреть уроки, изучить дополнительные материалы можно в любое удобное для участниц время. Доступ к урокам для них будет сохранен до февраля. Кроме этого, для женщин будут проведены дополнительные онлайн-встречи и вебинары с экспертами.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://мойбизнес48.рф. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках реализации национального проекта «Малое и средне предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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