Победила елецкая школа моды

Студентки отделения дизайна ЕГУ им. И. А. Бунина Александра Трохова и Дарья Кобзева победили в конкурсе «Нет живописней русского наряда».



Где учат будущих модельеров



Уже много лет начинающие дизайнеры из елецкого университета становятся лучшими на престижных региональных и всероссийских творческих состязаниях, фестивалях и выставках, что свидетельствует о высоком качестве их подготовки.

Ежегодно сюда поступают десятки юношей и девушек, увлеченных модой. При этом стать студентами не просто, ведь нужно не только иметь высокий средний бал по экзаменам, но и преодолеть вступительные творческие испытания. Например, показать умение чертить и делать зарисовки эскизов, работа с программами графического дизайнера.

Будущие модельеры изучают и воссоздают народные костюмы нашего и других регионов. В этом направлении как раз и работают победительницы конкурса Александра Трохова и Дарья Кобзева.



Покорили жюри



«Нет живописней русского наряда» — это ежегодный выставочный конкурс, проходящий в Липецке. Участие в нем принимают дизайнеры из Московской, Тульской, Смоленской и других областей центральной части России.

По правилам этого состязания претенденты представляют фольклорные работы, связанные с культурой и историей нашей страны.

Творчество елецких студенток отразило связь традиций костюма средневекового Черноземья и современных направлений в моде. Необычное сочетание старины с новыми стилевыми решениями позволило елецким студенткам одержать победу в номинации «Локальные особенности традиций в современном костюме».