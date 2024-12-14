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Спорт

И золото, и серебро

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Воспитанники отделения киокусинкай елецкой спортшколы № 1 (тренеры С. Н. Чермошенцев и С. В. Семянников) завоевали призовые места на международных соревнованиях «Казанский барс».
Турнир прошел в столице республики Татарстан, участие в нем приняли несколько сотен спортсменов со всей России, а также из Китая, Египта, Саудовской Аравии и других стран.
Наши каратисты выступили в составе сборной Липецкой области, и каждый смог завоевать медаль.
Золото — у Степана Гавриленко и Елизаветы Аслановой. Второе место заняли Роман Чумаков и Маргарита Сотникова.

Сборная Ельца по киокусинкай с тренерами (слева направо): С. В. Семянников, Р. Чумаков, С. Гавриленко, М. Сотникова, Е. Асланова, С. Н. Чермошенцев.

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