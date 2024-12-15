Роман ДЕМИН

Исполнилось 100 лет со дня рождения (3 декабря 1924 года) ельчанки Анны Андреевны Гайтеровой, героически погибшей в годы Великой Отечественной войны.

Ее отчество знают не все, ибо юная комсомолка отдала свою жизнь за Родину в возрасте, когда ей едва-едва исполнилось 17 лет, потому в народной памяти она навсегда осталась Аней.











До войны жили скромно



Ее семья проживала в доме № 112 на улице Пушкина, он стоит по сию пору. Говорят, многодетные Гайтеровы жили очень скромно, если не сказать бедно. Вероятно, потому, что мать Анна Филипповна (кружевница) и отец Андрей Васильевич (бывший кузнец) были инвалидами. Причем отец после переезда в Елец из села Долгого (там и родилась Аня) практически не вставал с постели.

После окончания семилетней школы (ныне СШ № 15) Анна хотела стать фельдшером и даже какое-то время училась в средней железнодорожной медицинской школе (см. фото справки) на первом курсе фельдшерского отделения.

Однако в октябре 1940 года образование в старших классах школ, в вузах, а также в средних специальных учебных заведениях СССР сделали платным, Анне пришлось завершить обучение, ибо лишних денег в семье не было.

Еще до войны Аня занималась в стрелковом кружке и неплохо владела винтовкой, даже имела значок «Ворошиловский стрелок».



Пошла на фронт добровольцем



Когда началась Великая Отечественная, 16-летняя Гайтерова почти сразу вступила добровольцем в полк народного ополчения. Здесь научилась управляться с пулеметом «Максим» (см. редкое фото за сентябрь 1941 года из газеты «Красное знамя», предоставленное редакции педагогом елецкого университета А. Н. Шевяковым).

Во время оккупации Ельца фашистами юная комсомолка не раз ходила по здешним старинным улицам, добывая ценные разведданные для частей Красной Армии. Затем Аня участвовала в освобождении города и преследовании вражеских войск в составе 1021-го полка 307-й стрелковой дивизии, став первым номером одного из самых эффективных пулеметных расчетов.

Однако 18 декабря у села Русский Брод гитлеровцы попытались контратаковать и взять под контроль здешнее железнодорожное полотно. На пути врага оказалась огневая точка Ани Гайтеровой. Подпустив фашистов поближе, девушка открыла по супостатам меткий огонь.



Последний бой



Есть сведения, что неприятель восемь раз поднимался в атаку, но в итоге оказался вынужден отступить под разящим огнем елецкой пулеметчицы и ее товарищей. На поле боя остались лежать свыше 70 трупов гитлеровцев.

Однако, сдав назад, немцы начали ожесточенный обстрел позиций красноармейцев из минометов. Один из снарядов разорвался возле Ани Гайтеровой. Ее накрыло осколками. Раны оказались смертельными. По легенде, последними словами юной ельчанки были: «Умираю за любимую Родину». Так погибла семнадцатилетняя Аня Гайтерова.

Ее похоронили в братской могиле в Русском Броде. Сегодня тут небольшой мемориал, где покоится прах наших воинов. А. А. Гайтерову посмертно наградили орденом Боевого Красного Знамени.



Память о ней



В Ельце в честь отважной комсомолки назвали улицу (бывшую Литейную) и обустроили сквер Ани Гайтеровой, где в 1965 году установили ее бюст из гипса. В 1974 году монумент заменили на бронзовый памятник юной героине.

Еще одно перерождение это место пережило в 2005 году. Его полностью переоборудовали. Здесь появились дорожки из тротуарной плитки и удобные лавочки, а в июне 2018 здесь высадили аллею городов воинской славы, заложенную представителями 26 муниципалитетов со всей России.

Наконец в 2022 году зеленый уголок вновь реконструировали: выложили дорожки красивой плиткой, укрепили постамент памятника, сделали это место отдыха более современным и уютным. Теперь тут с удовольствием отдыхают ельчане с семьями и местная молодежь.