Первый фестиваль липецких дизайнеров «Арт Подиум» состоялся в ТРЦ «Европа» в Липецке и стал ярким событием в сфере моды и креативных индустрий региона. Главной частью стало модное дефиле, в котором приняли участие 10 локальных брендов. Гости увидели коллекции Art Apparel, Ermolli, Татев, PN13, LeSa Plus, Lovera Textile NаtGo, Corvo Bianco, MaRussia, Елецких кружев.

Также гости фестиваля могли познакомиться с продукцией местных брендов, представленных в корнерах «Радости для тебя», Crystal & Pearls, Radev, Natalia bags и других. В главном атриуме у фонтана расположилась фотовыставка мастеров-ремесленников. Она будет действовать до конца года.

Инициатором события выступил Центр развития креативных индустрий липецкого Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В организации мероприятия также приняло участие областное управление экономического развития.

Основная задача мероприятия — познакомить жителей Липецка и его гостей с местными дизайнерами одежды, продемонстрировать потенциал липецких брендов и предоставить возможность заявить о себе.

«Мы поставили себе задачу – организовывать мультибрендовые пространства для производителей Липецкой области, где они могли бы презентовать свои изделия широкой публике, находить новых клиентов и сформировать особое комьюнити из представителей креативных индустрий региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.