Первый шаг на пути к возрождению

Роман ДЕМИН

В минувший понедельник в музее воинской славы состоялась стратегическая сессия «Елец. Люди. Будущее».



На мой взгляд, это историческое событие, собравшее представителей городской, областной и федеральной властей, местной общественности, а также ведущих российских экспертов, специализирующихся в области городского планирования, архитектуры, экономики и сохранения культурного наследия.

Как мне показалось, главной целью мероприятия, которое как радушный хозяин провел глава Ельца Евгений Вячеславович Боровских, стало горячее желание сдвинуть с мертвой точки ситуацию, сложившую­ся вокруг комплекса зданий бывшей елецкой табачной фабрики.

Действительно, старинный объект культурного наследия — яркий образчик промышленной архитектуры XIX века, занимающий целый квартал в центре города, находится, мягко говоря, в неприглядном виде.



По экспертным оценкам, для его приведения в надлежащий вид понадобится от 3 до 5 лет и около 3,5 — 4 миллиардов (!) рублей. Понятно, что никакой городской бюджет такую сумму не потянет. Вот почему родилась идея собрать представителей власти, бизнеса, а также людей, уже осуществлявших возрождение подобных архитектурных комплексов.

Выступившая на сессии сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Юрьевна Уваркина призналась в любви к Ельцу, подчеркнув, что искренне очарована древним городом и его атмосферой.

По ее словам, она приложит все усилия, чтобы обратить внимание чиновников на уровне Совета Федерации, соответствующих министерств и ведомств, а также представителей крупного бизнеса на большой туристический потенциал Ельца и на здешние объекты культурного наследия. И уже это можно считать первым шагом в направлении дальнейшего развития местной сферы гостеприимства.

Евгения Юрьевна выразила мнение о том, что инвестиций требует не только бывшая табачная фабрика, но и десятки других уникальных архитектурных сооружений. Нужно создать мастер-план города, эдакий градостроительный документ, определяющий долгосрочную стратегию развития территории Ельца. Он позволит сформировать список исторических объектов, форму их возрождения и возможного использования для создания интересных туристических маршрутов.

Кстати сказать, в любви к Ельцу во время стратегической сессии признавались практически все эксперты, отмечавшие также его особенную привлекательность для сферы гостеприимства.

Так, министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Александрович Еренков (он оказался уроженцем нашего города) рассказал о том, что уехал из Ельца в 2005 году и, глядя на сегодняшнее состояние муниципального центра, видит, что воронежцам есть чему поучиться у ельчан в деле организации своеобразного культурного и туристического кода города. Ему понравились стиль и единообразие в оформлении вывесок на улице Мира, сделанных под старину, необычные крышки люков, а также общее убранство и декор центральной части Ельца.

По его мнению, у нас начинает складываться новое отношение к капитализации исторических мест (открытие гостиниц и кафе в старинных особняках), что способствует развитию местного предпринимательства и муниципальной экономики в целом. А. А. Еренков также поддержал идею создания городского мастер-плана для построения гармоничной, устойчивой и удобной для ельчан среды, отметив, что у Ельца есть все, чтобы в будущем стать культурной столицей не только региона, но и всего Черноземья.

О необходимости создания мастер-плана Ельца для выработки целостного видения его развития и сохранения исторической самобытности высказалось большинство специалистов, в том числе и во время состоявшегося «круглого стола».

В числе выступавших тут оказались известные архитекторы и ученые: руководитель «Ре-Школы», профессор московской международной академии архитектуры Наринэ Грайровна Тютчева, доцент факультета городского и регионального развития высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского Кирилл Александрович Пузанов, руководитель аналитического отдела агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Ольга Евгеньевна Грицан, социолог НИУ ВШЭ Юлия Андреевна Степанцова, историк, культуролог, автор исследовательского проекта «МосПромАрт» Инна Юрьевна Крылова и другие эксперты.

Некоторые из них познакомили присутствующих с последними исследованиями, разработками и современными подходами к сохранению исторических зданий, ансамблей промышленной архитектуры и городского планирования.

Подводя итог этой встречи, сенатор РФ Е. Ю. Уваркина и глава Ельца Е. В. Боровских поблагодарили участников стратегической сессии за интересную работу и подчеркнули, что это лишь первый шаг на пути к решению задачи по сохранению культурного наследия и дальнейшему использованию архитектурных памятников (той же табачной фабрики).

— Для создания в Ельце новых культурных, развивающих и туристических пространств все есть. При этом нужно действовать очень аккуратно, исходя из принципа «не навреди». Думаю, совместными усилиями, с учетом лучших практик, идей и предложений у нас все получится, — завершил собрание Е. В. Боровских.

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На территории Ельца сохранилась целостная историческая застройка XVIII века.