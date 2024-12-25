Липецкий духовой оркестр представит праздничную программу «Новогоднее кино или музыкальный хит-коктейль» 5 января в 16:00 в липецком Доме музыки. Художественный руководитель и главный дирижер – Василий Збаражский. Солисты – Наталья Волкова и Наталья Тюленева (вокал). Прозвучат любимые зрителями песни из отечественных кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь», «Цирк», «Ирония судьбы или с легким паром», «12 стульев», «Человек-амфибия», «Чародеи», другие произведения.

Наталья Волкова споёт песни «Звенит январская вьюга» и «Ищу тебя» из кинофильма «31 июля» Александра Зацепина, «Моей душе покоя нет» Андрея Петрова, а также «А снег идёт…» из фильма «Карьера Димы Горина» Андрея Эшпая.

Наталья Тюленева исполнит композиции «Зима» Эдуарда Ханока, «У природы нет плохой погоды» Андрея Петрова, «Три белых коня» Евгения Крылатова и «Песенку про 5 минут» Анатолия Лепина.

Для посещения мероприятия необходимо наличие Пушкинской карты.

Для получения дополнительной информации звоните по телефонам: 43-10-31 и 43-24-65.

«Для многих людей, особенно старшего поколения, музыка из советского кино вызывает воспоминания о детстве и молодости. Возможность еще раз услышать эти песни на новогодних выходных – хороший подарок липчанам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.