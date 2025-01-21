В 2024 году в Липецкой области, по предварительным оценкам, было произведено 935 тысяч тонн сахара. Это второй результат в России, как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Сахар был получен из свёклы урожая 2024 года, а также из свёклы урожая 2023 года, переработанной в начале 2024 года.

На территории региона действуют шесть сахарных заводов. Суммарно их мощности позволяют в сутки перерабатывать 45 тысяч тонн свёклы и вырабатывать порядка 7 тысяч тонн сахара. На данный момент переработку сахарной свёклы урожая 2024 года продолжают два завода, расположенных в Грязинском и Лебедянском районах.

«Липецкая область входит в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. По многим позициям наша область в лидерах по производству», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.