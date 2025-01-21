Липецкая область в 2024 году поставляла продукцию АПК в 73 страны мира. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В своём телеграм-канале он подвёл итоги реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», отметив, что этому направлению необходимо и впредь уделять особое внимание.

«Это принципиально важно для всего нашего государства. Президент России поставил задачу – к 2030 году увеличить экспорт сельхозпродукции в 1,5 раза к уровню 2021 года. На уровне области у нас рост уже в 1,4 раза. Производим своё – даже больше, чем нужно региону», – комментирует Игорь Артамонов.

Липецкая область входит в топ-10 экспортёров сельхозпродукции. В 2024 году регион занял 1 место в категории субъектов с высоким объёмом экспорта АПК. Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, сейчас в липецком агропромышленном комплексе идёт переориентация с сырьевого экспорта на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Драйвером выступает масложировая отрасль.

«Если брать объёмы поставленной за рубеж продукции масложировой отрасли в 2021 году, то они составили 348,6 тысячи тонн. В 2024 году из Липецкой области было экспортировано 764,8 тысячи тонн растительных масел и жмыхов – в 2,2 раза больше, чем в 2021 году», – сообщили в минсельхозе Липецкой области

Регион также экспортирует зерновые: пшеницу, кукурузу, рожь, ячмень. Кроме того, на внешние рынки поставляются липецкие корма для животных, отруби, фруктовые джемы и пюре, масличные семена, сахар, жмыхи, продукты перемола, напитки, кондитерские изделия, колбасы, дикоросы.

По данным областного минсельхоза, по итогам 2024 года топ-3 импортёров сельхозпродукции возглавила Индия, на втором месте Турция замыкает тройку ЮАР. На четвертом месте – Китай.

«Мы не стали жить хуже из-за санкций. Мы активно сотрудничаем с дружественными странами, такими как Китай и Индия. Эти рынки постоянно растут, и у нас есть большие возможности для развития сельского хозяйства», — подвёл итог губернатор Липецкой области.