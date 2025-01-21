Больше 150 компаний в Липецкой области хотят взять на работу ветеранов СВО. Об этом сегодня рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Он также рассказал, что предложить вакансии бывшим участникам СВО готовы резиденты ОЭЗ «Липецк».

Глава региона посетил кадровый центр «Работа России» в Липецке и отделение фонда «Защитники Отечества», где ветеранам СВО помогают устроиться на новую работу, предлагают переобучение, консультируют по оформлению социальных контрактов.

«Считаю, что при трудоустройстве нужно учитывать армейскую специальность ветеранов СВО – это важный опыт, который может пригодиться в том числе и на руководящих должностях. Принятие решений, планирование, стратегическое мышление, уверенность, стремление к достижению целей – всё это про наших парней. А с дополнительным образованием мы поможем – такие программы в кадровых центрах есть», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов поручил профильному ведомству выстраивать работу в части трудоустройства участников СВО так, чтобы к каждому был индивидуальный подход, чтобы они могли не только устроиться на работу, но и реализовать свой потенциал. Накануне как раз встречался с парнями, которые вернулись с фронта. Говорили в том числе и о трудоустройстве. У всех разные специальности и профессиональные навыки, но одинаковое желание быть полезными своей стране и её жителям.

«Для них это будет не просто работа, а шанс раскрыть свои способности, — отметил глава региона. — Недавно я встречался с молодыми людьми, которые недавно вернулись с передовой. Мы обсуждали в том числе и вопросы трудоустройства. У всех них разные профессии, но есть общее стремление быть полезными своей родине и её гражданам».