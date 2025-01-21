Учащиеся Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области представили свои изобретения, сообщает минстерство образования региона.

Кирилл Кораблин разработал «Агробота». Это роботизированная платформа, облегчающая человеческий труд в выращивании сельскохозяйственных культур. Благодаря компьютерному зрению робот-помощник может оценить качество урожая, оставив дозревать фрукты на ветке. Также «Агробот» включает микрокомпьютер, датчик для определения расстояния до объекта, мотор для передвижения и камеру для 3D-съёмки.

Одиннадцатилетний Давид Баберян придумал систему экологического мониторинга. Обычные метеорологические станции, фиксирующие превышения загрязнения воздуха, бывает сложно установить в некоторых местах из-за отсутствия соединения с Интернетом и проблем с питанием. Изобретение липецкого кубиста может определять уровень загрязнённости воздуха везде, где ловит сотовая связь. Устройство считывает показатели воздуха, обрабатывает данные и отправляет их в специальное приложение на телефон или компьютер.

«Развитие технических навыков у детей имеет огромное значение для формирования у них инновационного мышления. В условиях стремительного развития технологий важно, чтобы дети не только использовали готовые решения, но и создавали что-то новое.

В Липецкой области создаются IT-кубы, центры технического творчества и Кванториумы, где дети могут не только освоить основы цифровых наук, но и получить глубокие знания в этой области», — подчеркнул Игорь Артамонов, глава Липецкой области.