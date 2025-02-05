Концерт «Шедевры рока и средневековой музыки» состоится в липецком Доме музыки 16 февраля в 17:00. Зрители узнают, насколько по-современному может звучать средневековая музыка, и как тесно связан с ней популярный рок.

Прозвучат традиционные немецкие, итальянские, французские мелодии, хиты из репертуара групп «Blackmore’s night», «Deep Purple», «Eagles», «AС/DC». Выступит группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева (Москва, Липецк), Олег Матвеев (саксофон, кларнет, волынка, блок-флейты, раушпфайф), Юлия Иконникова (орган), Олеся Голованова (рояль), Дмитрий Данилов (бас-гитара), Дмитрий Стульнев (ударные).

Олег Матвеев и его коллектив Classy Jazz — известные фигуры в мире музыки как в Москве, так и за её пределами. Группа уже давно и успешно выступает на самых популярных концертных площадках столицы и в лучших филармониях России.

Дополнительную информацию о концерте в Липецке можно получить по телефонам: 43-10-31 и 43-24-65. Также доступна Пушкинская карта.

«Среди липчан много поклонников совершенно разных направлений музыкального искусства, и Дом музыки всегда готов удивить и порадовать их незабываемыми концертами, дав возможность удовлетворить свою потребность в прекрасном», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.