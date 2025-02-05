Сразу три соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства подписала Липецкая торгово-промышленная палата. Они направлены на развитие культурной среды, формирование духовно-воспитательных ценностей, реализацию совместных творческих проектов с Липецким государственным академическим театром драмы имени Л. Н. Толстого, липецким Домом музыки и Липецким областным краеведческим музеем. Инициативу поддержало министерство культуры Липецкой области.

«Развитие культуры и бизнеса в регионе идет во взаимовыгодном партнерстве, что в итоге на пользу всей Липецкой области – ее туристической привлекательности, сохранению культурного наследия, формированию образовательной среды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая торгово-промышленная палаты не первый год оказывает содействие в организации культурных фестивалей, гастролей. Благодаря такой поддержке жители региона смогли увидеть на липецкой сцене известных артистов из других регионов и стран. В театре Толстого ТПП помогла приобрести итальянские кресла.

В Липецком областном краеведческом музее сейчас ведется большая работа по обновлению экспозиций. В юбилейный год 80-летия Победы липецкий бизнес будет помогать создавать выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Недавно в музейный зал из хранилищ вернулся легендарный экспонат – трактор Т-40АМ, сошедший с главного конвейера Липецкого тракторного завода в 1981 году. Сегодня ЛТЗ готов вдохнуть новую жизнь в музей завода и раскрыть данную тематику в краеведческом музее.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика» центр «Мой бизнес» Липецкой области продолжает оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.

АНО «ЦПЭ Липецкой области» является управляющей организацией центра «Мой бизнес». Её учредителями выступают правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.