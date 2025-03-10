Городской архив как связь с историей

Ирина МЕШАЕВА



День архивов отмечается 10 марта, спустя два дня после Международного женского дня. И это символично, так как в хранилищах истории трудятся, как правило, представительницы прекрасного пола. В Ельце это Татьяна Сергеевна Австриевских, Оксана Александровна Карпова и Галина Андреевна Волкова. Сотрудницы управления ЗАГСа и архивов в канун профессионального праздника рассказали о своей работе.

Сотрудницы управления ЗАГСа и архивов администрации г. Ельца (слева направо): Галина Андреевна Волкова, Оксана Александровна Карпова (стоит) и Татьяна Сергеевна Австриевских.



Некогда скучать



— Основная наша задача — прием, обработка и сохранение документов, поступающих в архив, — говорит Т. С. Австриевских. — Но сейчас львиную долю работы занимает выдача архивных справок, необходимых людям, например, для назначения и перерасчета пенсий. Поступают такие запросы и из Социального фонда РФ. Их на данный момент почти 600. Много обращений из судов и из нотариальных контор.

Заявители стали чаще обращаться и в связи с амнистией по земельному законодательству: запрашивают решения исполкома, постановления, чтобы дооформить недостающие документы.

— Нам скучать некогда, — отвечает Татьяна Сергеевна на вопрос, а не скучно ли работать в архиве. — Нужно терпение, чтобы найти определенную информацию, перелистать немало страниц, объединенных в дела.

И крайне расстраивает ситуация, когда звучат претензии: мол, слишком медленно не работаем. Увы, физически перелопатить гору документов одним махом не получится, человек не компьютер. А в электронный вид все документы не переведешь, вот и приходится тратить время на поиск нужной справки.



Просвещения дух витает



Еще архив — это место, куда с удовольствием приходят на экскурсии школьники и студенты. Уроки, что здесь иногда проводятся, посвящают знаменательным датам, например, Елецкой наступательной операции, Дню Победы и просто знакомят ребят с архивным делом, показывая, как нужно складывать короба с документами и как правильно оформлять официальные бумаги, и так далее.

— Большую помощь в работе нам оказывает газета «Красное знамя», — говорит собеседница. — У нас хранятся подшивки издания с 1955 года. Более ранние экземпляры, скорее всего, есть в орловском архиве.

Информацию, опубликованную когда-то, специалисты не только используют во время экскурсий, но и делятся ею на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

А самый старый документ, что хранится в Ельце, датирован 1934 годом. Это статистический сборник с информацией о населении, жилом фонде, предприятиях того времени и многом другом.

Бережно хранят здесь и документы, принадлежащие известным людям города, так называемые личные фонды, куда входят, к примеру, копии наград, авторские книги и так далее. И такого рода информацию используют в беседах с подрастающим поколением.



Без мужчины не обошлось



Татьяна Сергеевна вспомнила забавный случай. Как-то проводила занятие для учеников школы № 1 имени М. М. Пришвина. И поинтересовалась у ребят: «Как вы думаете, кто был одним из первых руководителей архива, всем известный наш земляк?». «Мы не знаем, и версий никаких», — ответили школьники. И каково же было их удивление, когда узнали, что одним из первых руководителей архива был Михаил Михайлович Пришвин.

О тех, кто оставил заметный след в истории архивного дела в Ельце, бережно храним память. Как, например, о Клавдии Ивановне Нехороших. Она возглавляла архив в годы Великой Отечественной войны и еще вела общественную работу. Подробнее рассказать о ней сотрудники планируют на странице «ВКонтакте» своего учреждения.

— Знаем, что молодежь сейчас в основном в соцсетях, поэтому стараемся выкладывать какие-то познавательные вещи, — замечает Т. С. Австриевских. — У нас на самом деле очень интересная работа. Особенно когда начинаешь погружаться в тему и анализировать ее. Иногда любопытными документами хочется поделиться со всеми, чтобы напомнить о славных страницах истории города.

… Годы стирают в памяти события, но архивы помогают сохранить их навсегда. Благодаря людям, посвятившим себя этой важной профессии, прошлое оживает, позволяя современникам увидеть жизнь людей минувших эпох, осознать свою связь с историей.