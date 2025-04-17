новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Важно

Новые программы обучения для пожилых горожан

0 6

В 2025 году в Ельце на базе ЕГУ им. И. А. Бунина уже четвертый год подряд реализуется образовательный проект по обучению пенсионеров в рамках программы «Адреса добра, Елец».
Пожилых людей обучают навыкам работы с современными цифровыми технологиями, а также использованию профильных интернет-ресурсов. Все это делается межрегиональным общественным благотворительным фондом «Качество жизни» при поддержке компании JTI Россия. Цель — освоение слушателями старшего поколения основных правил работы с современными цифровыми технологиями, интернет-площадками и компьютерными инструментами.


В этом году по просьбе самих пенсионеров проект расширен и будет включать в себя три программы обучения. Помимо уже действующей (работа со смартфоном и компьютерная грамотность), добавится компьютерная графика, а также актуальный курс «Как не попасться на удочку телефонных мошенников», направленный на обеспечение финансовой безопасности для пожилых людей.
Пенсионеров обучат главным принципам финансовой защиты от мошенников и прочих угроз. Участники программы получат необходимые знания и навыки, что поможет им не стать жертвами различных афер.
Такое обучение пожилых людей очень востребованно, так как открывает новые возможности и стороны жизни. Слушатели освоят навыки работы в Windows, подключение к сети Интернет, поиск информации в Яндексе, пользование электронной почтой, порталами госуслуг и местных органов власти, сайтом СФР, личным кабинетом налогоплательщика, а также научатся оплачивать коммунальные услуги онлайн и работать с популярными графическими редакторами: фотошопом и различными графическими ресурсами.
Слушатели программы не только освоят цифровые технологии, но и станут более защищенными от злоумышленников, научатся общаться с родными и близкими, невзирая на расстояния, смогут найти друзей в социальных сетях, попробуют вести собственный блог, поделятся своим опытом, мнениями, найдут новые пути включения в общественную жизнь.
Ученики, включенные в программу «Адреса добра, Елец», получат на руки методические материалы, написанные простым языком. По завершении обучения пройдет торжественное вручение дипломов. Всего программу освоят 80 человек.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Две бешеные кошки — в Ельце…

Про помехи коммунальным службам

Всё для победы!

Будущее местного самоуправления: итоги и перспективы

В художественном отделе Елецкого краеведческого музея

1 из 43
Новости ВРФ