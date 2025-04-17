Новые программы обучения для пожилых горожан

В 2025 году в Ельце на базе ЕГУ им. И. А. Бунина уже четвертый год подряд реализуется образовательный проект по обучению пенсионеров в рамках программы «Адреса добра, Елец».

Пожилых людей обучают навыкам работы с современными цифровыми технологиями, а также использованию профильных интернет-ресурсов. Все это делается межрегиональным общественным благотворительным фондом «Качество жизни» при поддержке компании JTI Россия. Цель — освоение слушателями старшего поколения основных правил работы с современными цифровыми технологиями, интернет-площадками и компьютерными инструментами.



В этом году по просьбе самих пенсионеров проект расширен и будет включать в себя три программы обучения. Помимо уже действующей (работа со смартфоном и компьютерная грамотность), добавится компьютерная графика, а также актуальный курс «Как не попасться на удочку телефонных мошенников», направленный на обеспечение финансовой безопасности для пожилых людей.

Пенсионеров обучат главным принципам финансовой защиты от мошенников и прочих угроз. Участники программы получат необходимые знания и навыки, что поможет им не стать жертвами различных афер.

Такое обучение пожилых людей очень востребованно, так как открывает новые возможности и стороны жизни. Слушатели освоят навыки работы в Windows, подключение к сети Интернет, поиск информации в Яндексе, пользование электронной почтой, порталами госуслуг и местных органов власти, сайтом СФР, личным кабинетом налогоплательщика, а также научатся оплачивать коммунальные услуги онлайн и работать с популярными графическими редакторами: фотошопом и различными графическими ресурсами.

Слушатели программы не только освоят цифровые технологии, но и станут более защищенными от злоумышленников, научатся общаться с родными и близкими, невзирая на расстояния, смогут найти друзей в социальных сетях, попробуют вести собственный блог, поделятся своим опытом, мнениями, найдут новые пути включения в общественную жизнь.

Ученики, включенные в программу «Адреса добра, Елец», получат на руки методические материалы, написанные простым языком. По завершении обучения пройдет торжественное вручение дипломов. Всего программу освоят 80 человек.