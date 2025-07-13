Секрет семьи Гайтеровых

В преддверии Дня семьи, любви и верности чествовали Владимира Сергеевича и Александру Ивановну Гайтеровых, которые в этом году отметили редкий юбилей — 60 лет совместной жизни. Бриллиантовая свадьба — название само по себе говорит о прочности союза, которую можно сравнить разве что с этим драгоценным камнем.

Супругов Гайтеровых поздравили глава г. Ельца В. П. Жабин и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов.

Владимир Сергеевич впервые заметил свою будущую жену, когда приехал к другу в гости. Александре Ивановне тогда было 18, а ему — 24. Симпатичная девушка, живущая по соседству, сразу запала в душу, а вскоре парень окончательно сделал выбор. Недолго думая, поженились и начали строить свою жизнь буквально с нуля и рука об руку.

«Всегда все делали вместе» — так коротко, но очень точно говорят они о своей жизни. Возводили дом, растили детей, трудились на благо семьи и города. Оба специалисты строительной сферы. Годы работы на предприятиях Ельца закалили характеры и сделали союз еще крепче.

У Владимира Сергеевича и Александры Ивановны двое детей, четверо внуков и уже трое

правнуков. Их дом всегда полон тепла и уюта. Супруги давно стали для своих близких примером того, как важно в жизни быть трудолюбивыми, честными и порядочными людьми.

Когда у Александры Ивановны

спросили, в чем же секрет такой долгой и гармоничной жизни рядом с одним человеком, она ответила просто: «В умении уступать друг другу».

Такие семьи, что пронесли любовь сквозь шесть десятилетий, и есть настоящий ориентир для молодежи. Время сейчас другое, суета, спешка, бытовые трудности нередко выходят на первый план, так что порой о чувствах и думать-то некогда. А вот в семье Гайтеровых любовь и взаимоуважение оказались сильнее любых испытаний.

Поздравили супругов глава Ельца В. П. Жабин и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов и вручили памятный знак «Семейная слава». Награда эта особая — для тех, кто стал настоящим символом крепкой семьи и верности, примером для всех. На таких семьях, которые пронесли любовь и тепло сквозь десятилетия, на самом деле держится страна.