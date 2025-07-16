В Липецкой области идёт сбор урожая озимой пшеницы и гороха. На данный момент обмолочено шесть тысяч гектаров, собрано 29 тысяч тонн зерна. Первые результаты показывают хорошую урожайность — 48 центнеров с гектара, как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В ближайшее время к уборке урожая зерновых приступят и в других частях региона. В этом году аграриям предстоит собрать урожай с 705 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых 312 тысяч гектаров занимает озимая пшеница.

Площадь посевов кукурузы на зерно больше, но её убирают одной из последних. Общая площадь посевов в этом году составила 1,4 миллиона гектаров.

«Липецкая область традиционно входит в число лидеров российского агропромышленного комплекса. Старт уборочной кампании – всегда ответственное время для наших сельхозпроизводителей. Уверен, что благодаря современной технике, профессионализму аграриев и благоприятным погодным условиям нам удастся собрать достойный урожай», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В министерстве сельского хозяйства региона сообщили, что в распоряжении хозяйств имеется 4,5 тысячи тракторов и 1,7 тысячи зерноуборочных комбайнов. Также в наличии есть бункеры-перегрузчики зерна. Проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами не наблюдается.

«В регионе есть все необходимое для хранения зерна. Суммарная ёмкость хранилищ составляет более 4,5 миллиона тонн. Кроме того, в хозяйствах региона установлены зерносушилки, которые могут перерабатывать до 4,4 тысячи тонн зерна в день», — рассказала Екатерина Маркова, министр сельского хозяйства Липецкой области.