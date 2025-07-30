Мультибрендовое пространство липецких производителей одежды и аксессуаров «Арт Подиум», открытое в мае в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке, посетили больше 14,5 тыс. человек.

«Арт Подиум» — это совместный проект правительства Липецкой области и Центра развития креативных индустрий регионального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Его цель — оказать поддержку малому бизнесу в сфере лёгкой промышленности, стимулировать рост продаж и развитие модной индустрии.

На площадке представлены коллекции десяти дизайнеров одежды и семи производителей аксессуаров. Среди них — бренд «Кружевной край», чьи изделия были зарегистрированы в Минпромторге РФ как изделия народных художественных промыслов. Также представлены бренды Art Apparel, NatGo, Lovera Textile, Marussia Brand, Diva Plus Size, Corvo Bianco, Ermolli, Tatev и Черных Валерия.

Особое внимание привлекают корнеры с аксессуарами и украшениями ручной работы от брендов Radev, Crystal & Pearls, «Радости для тебя», Natalia Bags, Oblachno, Sereda и Kashirina Jewelry.

«Арт-Подиум» — это не просто место для торговли. Это центр творчества, где проходят показы модных коллекций, презентации местных брендов, встречи с дизайнерами и образовательные мероприятия, посвящённые моде и стилю. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Липецкой области.

Уже состоялось девять мероприятий, среди которых Дни брендов и Ночь распродаж.

«Представители бизнеса, занятые в сфере легкой промышленности, могут рассчитывать на ряд мер поддержки в Липецкой области. Специально для этого создана рабочая группа при Координационном Совете по развитию МСП, действует чат для обмена опытом и взаимодействия. Региональные эксперты всегда на связи и готовы оказать содействие», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области производители товаров лёгкой промышленности могут рассчитывать на поддержку в рамках национального проекта «Национальная программа «Эффективная и конкурентоспособная экономика».