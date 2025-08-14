Настоящие профессионалы, спасающие жизни

Команда опытных специалистов Елецкой городской больницы им. Н. А. Семашко, возглавляемая врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук Павлом Владимировичем Внуковым, успешно провела две сложные хирургические операции за последние два месяца.

Кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по хирургии городской больницы им. Н. А. Семашко П. В. Внуков (в центре) с коллегами — хирургом Н. И. Князевым и операционной медсестрой Г. Г. Малявиной.

Поводом для вмешательства послужило редкое и опасное заболевание — абсцесс печени. Благодаря использованию современного рентгенохирургического комплекса доктора смогли избежать травматичной открытой операции.

Значительное преимущество такого метода лечения заключается в быстром восстановлении пациентов. Короткий послеоперационный период позволил больным в кратчайшие сроки вернуться к привычному образу жизни. Это еще раз подтверждает высокий уровень медицинской помощи, доступной в городской больнице.

Кстати сказать, недавно отличились и врачи-травматологи. Они спасли пациента, который во время сбора урожая яблок оступился на лестнице и упал прямо на торчащую из земли арматуру. Металлический штырь прошел в считанных сантиметрах от головного мозга, создавая реальную угрозу жизни.

Профессионализм врачей стал решающим фактором. Команда медиков (травматолог А. В. Стихеев, анестезиолог Н. И. Алиев, операционные медсестры Т. В. Григорьева и

Т. В. Зубенко, перевязочная медсестра Е. В. Беспалова, анастезистка И. И. Пикалова) извлекла инородное тело и сохранила целостность важных артерий и структур головного мозга. Сейчас пациент успешно идет на поправку и готовится к выписке.