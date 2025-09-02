Даже новички смогут освоить основы искусственного интеллекта, машинного обучения и языка программирования Python, если присоединятся к программе «Код будущего. Искусственный интеллект», доступной на портале Госуслуг. Это новое направление проекта, которое предназначено для тех, кто планирует поступать на ИТ-специальности в вузах. В 2025 году планируется обучить не менее 75 тысяч студентов. Подать заявку могут учащиеся 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов Липецкой области, не являющиеся выпускниками проекта «Код будущего».

Слушатели смогут выбрать из шести курсов, разработанных ведущими образовательными учреждениями, такими как МФТИ, Яндекс, 1Т, Цифриум и Школа программистов. Общая продолжительность обучения составляет 54 часа и будет проходить в онлайн-формате. На освоение программы отводится четыре месяца. Вскоре начнётся набор на основные курсы «Код будущего», где подростки смогут изучить популярные языки программирования. Выпускники программы «Код будущего. Искусственный интеллект» получат возможность подать заявку на участие в основном наборе, выбрав курсы профессионального уровня по программированию.

«Изучение ИТ даёт конкурентоспособность на рынке труда, развивает ключевые навыки мышления и адаптации, позволяет решать значимые проблемы и реализовывать творческие идеи. Это практическая инвестиция в будущее нашей молодежи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов