С нового учебного года в центре реабилитации «Сосновый бор» появятся две новые специальности. Теперь люди с инвалидностью смогут освоить профессии веб-дизайнера и оператора беспилотных летательных аппаратов. Также доступны курсы фотографа, парикмахера, мастера по ремонту обуви, портного, специалиста по маникюру, клинингу, кухонного рабочего, маляра-штукатура, рабочего по зелёному строительству и водителя категории «В», как сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Программа подготовки операторов БПЛА состоит из теоретической и практической частей. После изучения основ функционирования беспилотников, студенты смогут применить свои знания на практике. Учебные аудитории и мастерские уже оснащены всем необходимым современным оборудованием. Шесть человек выбрали это направление для обучения.

Профессию веб-дизайнера за десять месяцев получат девять человек. Они изучат основы графического дизайна и программирования. Эти знания помогут создавать современные и функциональные веб-сайты.

К началу занятий отремонтирован учебный корпус и обновлено оборудование для практических занятий по некоторым профессиям. Закуплены необходимые расходные материалы по всем направлениям.

«Современные профессии должны быть доступны каждому. Новые знания и компетенции открывают перед людьми с инвалидностью дополнительные возможности для самореализации и работы. Необходимо и дальше развивать программы профессиональной реабилитации и подготовки, чтобы каждый мог найти своё призвание», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.