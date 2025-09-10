В Липецкой области появилась новая услуга для защиты от мошенников. Теперь в любом отделении многофункционального центра «Мои документы» можно оформить запрет на заключение договоров мобильной связи. Услуга предоставляется бесплатно и направлена на предотвращение попыток злоумышленников зарегистрировать SIM-карту на чужое имя, даже если у них есть доступ к паспортным данным или номеру телефона.

Новый защитный механизм работает по следующей схеме: при обращении в салон связи оператор обязан проверить специальный реестр на наличие запрета. Если он установлен, оформить сим-карту будет невозможно, что предотвратит её использование в преступных целях.

Эта услуга может стать дополнительным барьером для мошенников. В УМФЦ Липецкой области Липчанам рекомендуют подходить к защите персональных данных комплексно, устанавливая подобные запреты не только на сим-карты, но и на нежелательное оформление кредитов.

«Защита личных данных и финансов жителей – один из наших приоритетов. Внедрение такой услуги в МФЦ – это еще один шаг к созданию комплексной системы безопасности, которая дает людям простые и эффективные инструменты для противодействия мошенническим схемам», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для установки запрета необходимо лично обратиться в любое отделение МФЦ с паспортом. Услуга бесплатная.