Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.09.2025 № 1926 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 21.06.2016 № 1132 «Об утверждении цен на платные услуги Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 города Ельца «Сказка» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца (с изменениями от 30.08.2018 № 1424, от 24.06.2019 № 997, от 07.10.2020 № 13 00, от 21.09.2023 № 223)»

