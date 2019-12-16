Девять вагонов истории

В начале недели на Елецком вокзале остановился необычный поезд — выставочно-лекционный комплекс «РЖД».

Он курсирует по стране с 2011 года и в Ельце появлялся уже не раз. Тем не менее интерес к экспозициям, представленным в 9 вагонах, не ослабевает: содержание комплекса постоянно меняется, что делает его более востребованным как среди работников железнодорожных предприятий, так и школьников, студентов. Побывав здесь, можно воочию увидеть, как менялась сама железная дорога, ее техническое оснащение, технологии. Например, представлены макеты от первого паровоза до новинок транспорта — электропоездов «Ласточка» и «Сапсан». Привлекает внимание раздел, посвященный 75-летию Великой Победы: здесь немало вещей железнодорожников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, да и сам вагон-теплушка, входящий в состав, давно стал символом фронтовых дорог. Интересна и экспозиция, посвященная строительству и эксплуатации БАМа: в этом году исполняется 45 лет с момента начала ее строительства.

Выставочно-лекционный комплекс располагает также действующими тренажерами локомотива и автомобиля КамАЗ, где желающие смогли испытать себя в управлении этими видами транспорта.

Поезд курсирует по стране с сентября, за это время побывал уже во многих городах и областях: в Твери, Ярославле, С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Оренбурге, Волгограде. На Юго-Восточной железной дороге его экспозиции увидели жители Воронежа, Лисок, Поворино. Из Ельца передвижной музей отправился в Орел, далее на его пути остановка в Брянске, других больших и малых городах. Только в конце декабря он вернется в Москву.