Прощай, трудовая книжка?
- Слышал, что вводятся электронные трудовые книжки. Хотелось бы узнать подробнее, что это такое?
Сергей САВВИН
- Да, действительно, это так, подтвердили специалисты УПФР в городе Ельце (межрайонное), и соответствующие законопроекты приняты Государственной Думой РФ и одобрены Советом Федерации.
Электронная трудовая книжка вводится для быстрого и удобного доступа к информации о трудовой деятельности граждан, возможности получения государственных и муниципальных услуг без представления подтверждающих бумажных документов о местах работы, а также для обеспечения безопасности и сохранности сведений о трудовой деятельности, при этом открываются новые возможности для дистанционного трудоустройства.
Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с их согласия. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах трудовой деятельности станут вести только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Остальным до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажного варианта. Получается, есть еще целый год, чтобы определиться, какой документ вам больше по душе.
Безусловно, с внедрением электронных трудовых книжек станет проще назначать пенсии. Нередко из-за ненадлежащего оформления этого документа или неправильно внесенных записей приходится уточнять отдельные периоды работы, запрашивать дополнительные сведения. Бывает, что предприятие, где работал будущий пенсионер, прекратило свою деятельность или трудовая книжка вовсе утрачена, тогда со слов гражданина записываются данные и направляются запросы в архивы учреждений и предприятий запросы. Кроме того, бывают случаи подделки трудовых книжек.
Каждый работающий сможет получить сведения из своей электронной трудовой книжки через «Личный кабинет» на сайте ПФР http://www.pfrf.ru или на портале государственных услуг, а также обратившись на последнее место работы, в любой территориальной орган ПФР или в МФЦ. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут представляться в виде бумажной выписки.