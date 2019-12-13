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Важно

Уважаемые жители города Ельца!

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18.12.2018 с 10-00 до 12-00 в здании администрации городского округа город Елец, расположенном по адресу: ул. Октябрьская, 127, в кабинете № 9, будет проводиться личный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства заместителем руководителя Государственной инспекцией труда в Липецкой области Лысцовым Алексеем Михайловичем.
Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 (47467) 4-60-64. Граждане приглашаются на прием в порядке очередности.»

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