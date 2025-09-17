В лагере «Прометей» состоялся традиционный Слёт приёмных и опекунских семей. В мероприятии приняли участие 21 замещающая семья, воспитывающая 39 детей. Вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова и министр образования Дмитрий Демихов также присутствовали на торжественном событии.«Это событие – важный момент, когда мы можем выразить искреннюю благодарность тем, кто ежедневно дарит детям тепло, заботу и настоящую семью. Опекунские и приёмные семьи – это пример истинного милосердия и гражданской ответственности. Они не просто воспитывают детей – они меняют их судьбы, дают им уверенность в завтрашнем дне и возможность реализовать себя», – отметила Юлия Котлярова. Семьи приняли участие в мастер-классах по изготовлению броши, росписи бейсболок, ремесленные практики, работал интерактивный тир.Лучшие опекунские и приемные семьи региона наградили памятными подарками и благодарностями. Специалисты, чья профессиональная деятельность связана с заботой о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей – почетными грамотами и благодарностями губернатора Липецкой области, министерства образования, уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. «Дети – самое дорогое, что у нас есть, – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Замечательно, что в регионе так много семей, готовых подарить любовь и заботу детям, которые в этом так сильно нуждаются. Это заслуживает большого уважения и поддержки, которую мы всегда будем оказывать».По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» выбрали лучшую приемную семью области. В этом году победителем стала приемная семья Сапрыкиных из Елецкого района. Сегодня в регионе 1193 приемных и опекунских семей, в них воспитывается 2240 детей. Еще 184 мечтают о родительском доме.