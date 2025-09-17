Завод «КВС», резидент Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк», приступил к новому сезону производства семян сахарной свёклы. Компания сообщает, что процесс начинается с обработки сырья протравкой. Семена покрывают специальной оболочкой, которая включает протравители для защиты от болезней и вредителей, а также микроэлементы и стимуляторы роста. После этого их упаковывают. Завершающим этапом станет получение сертификата соответствия, после чего начнётся отгрузка продукции производителям..

Проектная мощность производства «Семенного завода КВС» — около 65 тысяч посевных единиц в месяц. Параллельно с обработкой и упаковкой семян в лаборатории предприятия постоянно идут исследования сырья. Семена тестируют на всхожесть, доброкачественность, энергию прорастания.

Семена с завода Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» покупают во всех уголках России, где выращивают сахарную свёклу. Это регионы Центрального Черноземья, Пензенская область, Краснодарский и Ставропольский края, республики Татарстан и Башкортостан. Около 30% российского сахара изготавливается из свеклы, выращенной из продукции «КВС», сообщили на заводе.

«Завод “КВС” является важным звеном в агропромышленной цепочке не только нашего региона, но и страны. Продукция, которую здесь производят, лежит в основе урожая сахарной свеклы в десятках субъектов. Это позволяет нам говорить о существенном вкладе в продовольственную безопасность России», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.