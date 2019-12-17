Фикция ценой в две зарплаты

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Ельчанка оштрафована мировым судьей на 24 тысячи рублей за фиктивную регистрацию иностранца у себя в квартире.

Иностранец приехал в Елец на заработки, для трудоустройства ему было необходимо стать на миграционный учет в елецком горотделе полиции. За вознаграждение в 6 тысяч рублей иностранный гражданин уговорил ельчанку на три месяца зарегистрировать его в квартире, принадлежавшей горожанке на правах долевой собственности.

Женщина вместе с иностранцем сходили в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Ельцу, представили все необходимые документы для постановки гостя города на учет. Ельчанка расписалась в документе, предупреждающем об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию. И иностранец, и «принимающая сторона» знали: проживать чужеземец в этой квартире никогда не будет.

Горожанка понадеялась, что наличие нового жильца в квартире проверять никто не станет. Но через полтора месяца после сделки хозяйку жилища навестил участковый. Поинтересовался, где иностранец. Пришлось сознаваться в совершении преступления. По факту «фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» завели уголовное дело.



Осужденная — повар-универсал с зарплатой в 12 тысяч рублей. Двухмесячный доход и стал суммой штрафа, назначенного ей мировым судьей в обвинительном приговоре. Платить штраф разрешено с рассрочкой на 5 месяцев.



Свыше сорока не порулят пока



В уходящем году прокуратура Ельца предъявила в суд 43 административных исковых заявления к гражданам, имеющим противопоказания к вождению транспортных средств (ТС). В каждом из этих исков прокурор требовал прекратить действия права на управление ТС.

Все прокурорские иски судом удовлетворены — ответчиков обязали сдать свои водительские удостоверения в подразделения регионального УГИБДД. Основанием для этого послужили результаты соответствующего медосвидетельствования, выявившего противопоказания к вождению автомототехники: по закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» алкоголикам, наркоманам и токсикоманам не место за рулем.



Если у подобных больных стойкая ремиссия, то переосвидетельствование для определения годности к вождению они должны проходить в течение как минимум трех лет. Прокуратура совместно с подразделениями Госавтоинспекции отслеживают, насколько соблюдается подучетными гражданами этот порядок.