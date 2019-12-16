Один из выпускников

Анатолий НЕЧАЕВ, ул. Радиотехническая

В № 136 «Красного знамени» от 7 декабря под заголовком «Продолжает традиции» был опубликован материал, посвященный 150-летию истории Елецкого железнодорожного техникума, которая началась в 1869 году с открытия в нашем городе первого в России железнодорожного училища имени императора Александра II. В нем отмечалось, что за время существования это учебное заведение подготовило свыше 40 тысяч специалистов. Об одном из них — С. П. Абрамове — мой рассказ.



Прошлое — из чемодана



Я люблю собирать старинные вещи. Именно поэтому в мои руки попал чемодан-старичок: деревянный, обтянутый тканью и сильно потрепанный. Видно, немало ему довелось попутешествовать с хозяином. Эту вещь мне продали вместе с содержимым. А оно оказалось по-своему интересным. Здесь были старинный письменный прибор, дореволюционные часы, кое-какая посуда. Еще письма и фотографии. Из них-то я и узнал, что чемодан и вещи принадлежали выпускнику Елецкого железнодорожного технического училища Сергею Петровичу Абрамову.

Писем и фотографий оказалось достаточно для того, чтобы проследить почти весь его жизненный путь. Судя по всему, в свое время этот человек был известен многим в Ельце, поскольку, занимал высокий чин на железной дороге.



Из училища — в армию

С. Абрамов, учащийся училища



Но начнем все по порядку. Сережа Абрамов родился в Ельце в конце XIX века и жил в доме своего отца Петра Тихоновича на улице Манежной (ныне Комсомольской) — адрес сохранился на одной из дореволюционных открыток.

О времени учебы в училище говорят фотографии Сергея и его однокашников, несколько записок, в которых учащиеся называли свое училище сокращенно АТУ — видимо, Александровское техническое училище.

Известно, что Сергей закончил его в 1907 году. И вскоре после этого его призвали в армию. Служить пришлось три года в инженерных войсках — специальность железнодорожника тому способствовала. Начиналась служба в Волынской губернии, а в 1908 году продолжилась в другом конце страны — в Хабаровске, в железнодорожной роте Приамурского военного округа.



Снова Елец

Управленцы железнодорожного узла (С. П. Абрамов в белом кителе).



После службы в армии С. П. Абрамов устраивается работать на железную дорогу в Подмосковье. Здесь, видимо, начался его служебный рост — в письмах к Сергею Петровичу теперь обращаются так: ваше высокоблагородие. В табеле о рангах этот чиновник не ниже 8-го класса. И уже в 1914 году С. П. Абрамов перебирается в Елец, свой родной город, на Рязано-Уральскую железную дорогу. Какую должность он здесь занимал, сказать не берусь, но по сохранившейся фотографии управленцев Елецкого узла видно, что С. П. Абрамов (он в белом кителе) занимает явно начальствующее положение среди сослуживцев.

О благополучии дел говорит и то, что Сергей Петрович устраивается в Ельце основательно, покупает себе дом. Словом, учился он в железнодорожном училище не зря: профессия вывела его в люди.



Дошел до Турксиба



Железнодорожник С. П. Абрамов.

Знак за Турксиб.



Все бы ничего, но с 1914 года началось для России время великих потрясений: войны, революции… О многих годах жизни С. П. Абрамова в этот период сведений нет. Но между тем ясно, что и при Советской власти он не оказался у разбитого корыта. Судя по всему, продолжал работать на железной дороге в Ельце. И отметился не только здесь. Среди вещей Сергея Петровича обнаружился престижный знак, которым награждали специалистов, наиболее отличившихся на строительстве Турксиба — крупнейшей всесоюзной стройки 1927 — 1930 годов, Туркмено-Сибирской железной дороги.

Умер С. П. Абрамов в Ельце после тяжелой болезни перед Великой Отечественной войной, в 1941 году. По его судьбе мы видим, что профессия железнодорожника востребована при любых режимах, что учили ей в нашем училище как следует.