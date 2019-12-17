В Ельце пройдут общественные обсуждения концепции благоустройства сквера им. И.А. Бунина и сквера им. М.С. Соломенцева

Елец — уникальный город с редко где сохранившейся атмосферой дореволюционной России. Проект бережно сохраняет традиции и особенности территории и привносит решения благоустройства, необходимые для комфортной жизни в современном городе.

Одной из первостепенных задач проекта было создание среды, которая не противоречит атмосфере исторического города. В окружении территории проектирования располагаются более 24-х объектов культурного наследия, включая Елецкие куранты и табачную фабрику. Богатым историческим контекстом продиктовано решение малых архитектурных форм, которые гармонизируют с XIX – началом XX веков, но при этом являются современным решением.

Проект большое внимание уделяет озеленению территории: воссоздаются цветники с душистыми травами из табака, что является исторической особенностью скверов, а также предлагается плодовый сад с яблонями в сквере им. Бунина. Все существующее озеленение сохраняется и приумножается благодаря новым посадкам деревьев и посадкам в кашпо.

При работе над проектом учитывались результаты общественных обсуждений, фокус-групп и мнений местных экспертов. При том, что территория обладает, как и исторической, так и культурной ценностью, многими людьми была отмечена нехватка различных зон активностей, а также отсутствие доступной среды для маломобильных групп населения. Концепция проекта опирается на эти требования и стремится создать максимально органичную среду, с разнообразным функциональным потенциалом, раскрывая территорию с новых сторон.

Ознакомиться с проектом благоустройства и выразить свое мнение можно по ссылке:

https://forms.gle/kk8DBBkkBuYKnSPx8

