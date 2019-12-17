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Образование

В железнодорожном техникуме…

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В Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса состоялось мероприятие по безопасности дорожного движения. Сотрудники городского подразделения Госавтоинспекции повторили с учащимися ссуза правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров и водителей мототранспортной техники, продемонстрировали юношам и девушкам фотографии с последствиями несоблюдения ПДД.


После этого сотрудники ГИБДД и учащиеся техникума провели совместную акцию «Прогноз безопасности», в ходе которой напоминали водителям о правилах поведения на дорогах в период неустойчивой метеорологической обстановки.
Участники акции раздавали водителям памятки, содержавшие рекомендации по вождению автомобиля при неблагоприятных погодных условиях, предупреждали и пешеходов о необходимости быть особенно внимательными на дорогах в эти зимние дни, а темное время суток использовать световозвращатели.
ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу

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