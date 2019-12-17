Хотел умыкнуть, но был застигнут

Многодетный отец осужден за попытку кражи двух цистерн, принадлежащих одной из елецких исправительных колоний.



Металлические емкости (цистерны), на которые покушался этот горожанин, принадлежали ИК № 3 и весили свыше 1,3 тонны (их оценили почти в 12 тысяч рублей). Довести до конца свои преступные действия мужчина не смог, поскольку был застигнут на месте и во время совершения кражи сотрудником федерального казенного учреждения. Незадачливый вор сбежал, но вскоре был найден елецкими полицейскими.

У осужденного на иждивении трое малолетних детей — два сына и дочь. Приговор в отношении него мировым судьей городского судебного участка № 2 выносился в особом порядке (без проведения судебного следствия): обвиняемый свою вину признал, раскаялся. Учли и семейные обстоятельства. Вдобавок покушавшийся на цистерны нигде официально не работал.

Исходя из всего этого, судья приговорил многодетного отца к выплате 12-тысячного штрафа.