Художник и орденоносец И. Б. Белоусов

Виктор КУЗУБОВ,

ветеран военной службы, член союза писателей «Воинское содружество»



Будущий художник Иван Борисович Белоус (именно так звучала его фамилия изначально) родился 20 августа 1924 года в селе Злобино Становлянского района Орловской (ныне Липецкой) области.

Когда началась Великая Оте­чественная, на фронт ушли отец и старший брат Ивана. Первый погиб на Малой земле под Новороссийском, а второй пропал без вести.

В том же 1941 году отправился добровольцем на войну и сам И. Б. Белоус. Храбрый пулеметчик сражался на Южном фронте. Бил фашистов в горах под Туапсе, на Малой земле, где получил ранение и орден Красной Звезды. В его руке и ноге на всю жизнь оставались вражеские осколки, беспокоившие Ивана Борисовича до конца его дней.

Художник И. Б. Белоусов в 1947 году.



В госпитале в Крыму невнимательный писарь, заполняя документы, ошибся и фамилия бойца стала звучать Белоусов.

После Кавказа он воевал на территории бывшей Чехословакии, где во время боевой операции гитлеровцы окружили группу красноармейцев и взяли И. Б. Белоусова в плен. В лагере за колючей проволокой Иван Борисович заболел малярией, был истощен до крайней степени, так что его сочли умершим и зимой, в мороз, тело нашего земляка отнесли в кучу трупов, лежавших для будущего захоронения.

Белоусова спас местный житель, случайно заметивший, что красноармеец жив. Отважный чех сумел забрать русского парня домой и скрывал его от фашистов в подвале своего дома, что было смертельно опасно для всей чешской семьи.

После освобождения Чехии частями Красной Армии Иван Борисович еще немало успел повоевать: освобождал Прагу, награжден самой почитаемой в солдатской среде медалью «За отвагу».

После войны Белоусовы обосновались в Ефремове. Фронтовика всегда привлекала красота природных пейзажей, хотелось запечатлеть ее в красках. Как-то он вспоминал, что даже во время войны, сидя в засаде на горном перевале под Туапсе, получил замечание от старшины за то, что разглядывал живописные виды, раскинувшиеся вокруг: «Боец, опять отвлекаешься, смотри на тропу, там может появиться фриц».

В общем, И. Б. Белоусов поступил в Орловское (елецкое) художественное училище. После получения диплома о его окончании в 1953 году Ивана Борисовича пригласили на работу в елецкую мастерскую Липецкого художественного фонда СХ РСФСР. Его служба здесь продолжалась почти четверть века, за которые мастер успел создать немало замечательных работ, например, «Полевые цветы». Их он действительно очень любил и нередко собирал в окрестностях Ельца.

И. Б. Белоусов ушел из жизни 11 сентября 1978 года, сказались старые фронтовые раны, перенесенные в войну невзгоды и болезни. Иван Борисович оставил в наследство несколько десятков работ, которые он дарил друзьям и знакомым. Его творчество, как и творчество других мастеров, оказало влияние на формирование культурно-образовательного уровня жителей Ельца и Липецкой области.