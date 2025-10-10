новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

В государственном Кремлевском Дворце (г. Москва, Кремль) 17 октября 2025 года в 10 час. состоится съезд специалистов по охране труда. Его цель — создать единую площадку для представителей профессионального сообщества, чтобы обсудить тренды в охране труда и производственной безопасности.

В рамках деловой программы на съезде выступят представители органов власти и бизнеса, авторитетные эксперты, руководители по охране труда из крупных компаний. Они расскажут про усиление требований к охране труда на законодательном уровне. Будут рассмотрены тренды: цифровизация процессов охраны труда, использование технологий искусственного интеллекта при обеспечении производственной безопасности труда.

Внимание будет уделено и практике решения актуальных вопросов, с которыми сталкиваются специалисты: проведение обучения, применение СИЗ, организация медосмотров. Чтобы принять участие в данном мероприятии, нужно зарегистрироваться через сайт:  https://kremlin.trudohrana.ru/participants.php.

Отдел развития муниципальной экономики комитета экономического развития администрации городского округа г. Елец.

