Владимир Колупаев, ученик Центра цифрового образования детей «IT-куб» в Липецкой области, разрабатывает онлайн-портал «ЛипецкСтат». Этот ресурс предоставляет информацию о городских достопримечательностях, содержит прогноз погоды и новости.

Школьник занимается программированием на языке Python у педагога «IT-куба» Сергея Ролдугина. Над проектом кубист и наставник работали несколько месяцев. «ЛипецкСтат» уже представили экспертному жюри на региональном этапе конкурса «Юные техники ХХI века» в 2025 году. В номинации «Мультимедийные технологии» сайт занял 2 место.

В Липецкой области — 166 «Точек роста», восемь «Кванториумов», три «IT- куба», создана сеть региональных площадок «IT-bit». Развитие дополнительной системы образования ведётся по нацпроекту «Молодёжь и дети», подчеркнули в минобразования региона. «Наша задача — создавать среду, где школьники не просто изучают технологии, но и применяют их для развития своей малой Родины», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.