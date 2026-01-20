Воспитанник Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Владимир Колупаев работает над онлайн-порталом «ЛипецкСтат». На сайте можно узнать о городских достопримечательностях, прогнозе погоды, познакомиться с новостями.

Ученик осваивает программирование на языке Python под руководством наставника из «IT-куба» Сергея Ролдугина. За несколько месяцев они совместно работали над проектом. В 2025 году их разработка «ЛипецкСтат» была представлена экспертному жюри на региональном уровне конкурса «Юные техники XXI века». В номинации «Мультимедийные технологии» проект занял почётное второе место.

В Липецкой области — 166 «Точек роста», восемь «Кванториумов», три «IT- куба», создана сеть региональных площадок «IT-bit». Развитие дополнительной системы образования ведётся по нацпроекту «Молодёжь и дети», подчеркнули в минобразования региона. «Наша задача — создавать среду, где школьники не просто изучают технологии, но и применяют их для развития своей малой Родины», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.