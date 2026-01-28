Школьников и студентов колледжей Липецкой области приглашают на онлайн-уроки по финансовой грамотности от Банка России. Занятия пройдут с 28 января по 22 апреля на сайте проекта.

С 2015 года проводятся онлайн-уроки, и в последнее время они стали использовать игровые элементы. На этот раз в программу будет добавлено новое занятие, посвящённое дропперам — людям, которые помогают мошенникам. Молодые люди, вместе с супергероями, смогут узнать о последствиях участия в преступных схемах.

Старшеклассникам, считают в Банке России, будет полезен блок по профориентации, который проведут преподаватели российских вузов. Подростки узнают о профессиях финансиста и бизнес-информатика.

Всего в расписании около 700 эфиров по 29 темам финграмотности. В них примут участие 250 финансовых экспертов со всей страны. Подключиться к онлайн-урокам можно всем классом или индивидуально.

Осенью прошлого года школьники и студенты региона посмотрели занятия о финансах около 130 тысяч раз, сообщили в липецком отделении Банка России.

«Знания — лучшая защита от мошенников. А дальше — мир возможностей: от управления личным бюджетом до, возможно, выбора профессии в финансах и ИТ. Эти онлайн-уроки — это вклад не только в безопасное, но и успешное будущее нашей молодёжи», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.